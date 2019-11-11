В Совфеде отреагировали на уход с поста президента Боливии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своем уходе с поста. Об этом сообщает RT.

Он считает, что сейчас в стране происходит государственный переворот, поскольку Моралес не нравится некоторым странам.

По его мнению, ситуация может достичь силового режима, однако этого можно избежать.

«Если у политической элиты Боливии хватит разума, чтобы не преследовать Моралеса и начать диалог, то страна выйдет на новые выборы, которые будут более репрезентативны с точки зрения страны», — сказал Морозов.

Сенатор также не исключил, что беспорядки происходят «под давлением извне».

До этого стало известно, что президент Боливии покинул пост.