Опрос: две трети россиян за возможность онлайн-голосования во всех регионах РФ

66% россиян выступают за обеспечение возможности онлайн-голосования во всех регионах страны, согласно опубликованному в понедельник опросу ВЦИОМ.

Кроме того, 51% считают, что электронное голосование никак не повлияет на уровень доверия населения к результатам выборов.

Ещё 48% россиян выражают готовность принять участие в электронном голосовании.

Также 51% опрошенных готовы поставить электронную подпись за кандидата при наличии такой возможности.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 марта и 29 сентября 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.