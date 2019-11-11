США исторически стремятся к разграблению других стран, заявил Асад

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что США всегда стремились к разграблению других государств, отбирали у них нефть, деньги и права, в том числе политические. Об этом он рассказал в интервью RT.

По мнению сирийского лидера, Вашингтон исполняет роль «грабителя» как минимум со времен окончания Второй мировой войны.

При этом он отметил, что нет ничего удивительного в том, что Соединенные Штаты вывезли из САР нефти на сумму свыше $30 млн в месяц.

«Разве что время от времени методы США обретают новые формы. В данном случае разграбление нефтяных месторождений служит самым вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав», — заявил Асад.

Сирийский лидер считает, что проблема американцев заключается в том, что они уверены, что ведут войну за выживание.

Асад уверен, что ситуацию в Сирии можно назвать миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведется опосредованно.

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