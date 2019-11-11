Моралес пожаловался на попытки незаконно арестовать его

Объявивший накануне о своем уходе с поста президента Эво Моралес заявил, что его пытаются незаконно арестовать. Об этом он написал в Twitter.

По словам бывшего лидера страны, на его имя уже выдали ордер на арест. Также он слышал слова полицейского, который объявил о незаконном аресте.

«Я осуждаю мир и боливийский народ… за указание о незаконном аресте меня», — сказал Моралес.

Также Моралес пожаловался, что его дом атаковали неизвестные.

Он назвал происходящее переворотом.

«Переворот подрывает верховенство закона», — заключил Моралес.

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.

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