Моралес пожаловался на попытки незаконно арестовать его
Объявивший накануне о своем уходе с поста президента Эво Моралес заявил, что его пытаются незаконно арестовать. Об этом он написал в Twitter.
По словам бывшего лидера страны, на его имя уже выдали ордер на арест. Также он слышал слова полицейского, который объявил о незаконном аресте.
«Я осуждаю мир и боливийский народ… за указание о незаконном аресте меня», — сказал Моралес.
Также Моралес пожаловался, что его дом атаковали неизвестные.
Он назвал происходящее переворотом.
«Переворот подрывает верховенство закона», — заключил Моралес.
20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.
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