Макрона предупредили о «горячем дыхании русского медведя на шее»

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет построить стратегические отношения с Россией и не чувствует горячего дыхания русского медведя на шее. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

По его мнению, Макрон так безответственно относится к НАТО, так как держит курс на выстраивание стратегических отношений с российской стороной. Моравецкий напомнил Макрону, что НАТО является «самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира», а Россия якобы постоянно вмешивается в дела Украины, Белоруссии и Грузии.

«Макрон находится в другом положении (чем другие европейские политики. — «Газета.Ru»), потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее», — пояснил Моравецкий.

Заключая, он выразил надежду, что Польша и Европа еще могут рассчитывать на то, что Франция выполнит свои обязательства.

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