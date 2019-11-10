Новый глава партии Зеленского призвал депутатов «быть секси»

Новый глава партии президента партии «Слуга народа» Александр Корниенко, о назначении которого на этот пост было объявлено в воскресенье, 10 ноября, призвал политическую силу «быть секси». Об этом сообщает «Страна.ua».

Такое заявление он сделал во время своей вступительной речи после назначения.

«Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать», — сказал Корниенко.

Он также добавил, что в скором времени в партию вступят еще 30 членов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В партии Зеленского сменился глава