Новый глава партии Зеленского призвал депутатов «быть секси»
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Новый глава партии президента партии «Слуга народа» Александр Корниенко, о назначении которого на этот пост было объявлено в воскресенье, 10 ноября, призвал политическую силу «быть секси». Об этом сообщает «Страна.ua».
Такое заявление он сделал во время своей вступительной речи после назначения.
«Партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать», — сказал Корниенко.
Он также добавил, что в скором времени в партию вступят еще 30 членов.
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