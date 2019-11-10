Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отсутствии сожаления о перестройке. Об этом сообщает ФАН.

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в «разламывании страны», а также «сломанном руле у страны, у огромного корабля».

По мнению депутата, экс-президент СССР должен находиться в тюрьме, а «не рассуждать, жалеет ли он о перестройке».

Кроме того, лидер КПРФ подчеркнул, что Горбачев совершил «преступление без срока давности».

«Сидел бы лучше в кустах и помалкивал!» — сказал Зюганов.

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