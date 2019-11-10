Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отсутствии сожаления о перестройке. Об этом сообщает ФАН.

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в «разламывании страны», а также «сломанном руле у страны, у огромного корабля».

По мнению депутата, экс-президент СССР должен находиться в тюрьме, а «не рассуждать, жалеет ли он о перестройке».

Кроме того, лидер КПРФ подчеркнул, что Горбачев совершил «преступление без срока давности».

«Сидел бы лучше в кустах и помалкивал!» — сказал Зюганов.

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