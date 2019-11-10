В «Слуге народа» сменят председателя на съезде партии

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, пройдет съезд партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что в ходе мероприятия члены политсилы поднимут вопрос о смене председателя «Слуги народа».

Так депутат партии Ирина Верещук рассказала, что место Дмитрия Разумкова может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.

В ходе киевского съезда партии украинского президента ее члены подведут итоги деятельности за 2019 год. Кроме того, во время съезда будет обсуждаться вопрос участия в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

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