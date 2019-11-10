В «Слуге народа» сменят председателя на съезде партии

close
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, пройдет съезд партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что в ходе мероприятия члены политсилы поднимут вопрос о смене председателя «Слуги народа».

Так депутат партии Ирина Верещук рассказала, что место Дмитрия Разумкова может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.

В ходе киевского съезда партии украинского президента ее члены подведут итоги деятельности за 2019 год. Кроме того, во время съезда будет обсуждаться вопрос участия в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Не дам бросить тень»: Зеленский проверит депутатов на полиграфе

Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа»

В «Слуге народа» представили возможного кандидата на пост главы партии