Зеленский поручил разработать стандарт новостей для СМИ
Украинский президент Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить законопроект о требованиях и стандартах новостей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ, опубликованный пресс-службой лидера.
Согласно тексту документа, Кабинет министров обязан подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, регулирующие деятельность медиа, до конца 2019 года.
В тексте говорится, что при разработке законопроектов необходимо предусмотреть положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной информации и ее опровержения.
Кроме того, новые законопроекты должны запретить физическим и юридическим лицам страны-агрессора владеть медиа на Украине или финансировать их. Планируется усилить ответственность за нарушение законодательства об информации.
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