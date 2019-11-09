В Госдуме оценили разведение сил в Петровском

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил начавшееся в Петровском разведение сил, сообщает RT.

Депутат заявил, что начало процесса разведения внушает оптимизм. Он напомнил о неудачных попытках выполнения первого пункта Минских соглашений, однако сказал, что сейчас «Киев созрел и услышал здравые голоса со всего мира», утверждавшие необходимость прекращения гражданского противостояния в Донбассе.

Представитель Госдумы выразил надежду, что «добрые намерения закончатся нормальным результатом».

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