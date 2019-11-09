Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщается, в обмен на расследование коллеги Джулиани обещали предоставить Порошенко возможность совершить визит в Белый дом, в чем проводивший предвыборную кампанию украинский лидер был заинтересован.

Издание отмечает, что Порошенко намеревался дать крупное интервью американским СМИ, чтобы объявить, в том числе о начале расследования.

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