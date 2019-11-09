Россия направила Латвии ноту протеста после сноса памятника советским воинам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снос памятника советским подводникам в Риге омрачил российско-латвийские отношения, передает ТАСС.

Захарова пояснила, что в Латвии еженедельно появляются новости об актах вандализма в отношении памятников советским воинам.

Она отметила, что демонтированный в Риге монумент подпадает под действие соглашения между Россией и Латвией о социальной защищенности военных пенсионеров России, в связи с чем латвийские власти несут обязательство «обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений» в Латвии.

«Посольство России в Риге вручило в МИД Латвии ноту протеста, потребовав от латвийской стороны объяснений и принятия необходимых мер для расследования этого преступления, устранения его последствий и привлечения виновных лиц к ответственности», — добавила она.

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