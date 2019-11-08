Песков отказался быть патологоанатомом и констатировать смерть мозга НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о «смерти мозга» НАТО, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что оценивать состояние Североатлантического альянса — не задача России.

«НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать, мы не патологоанатомы», — заявил Песков.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

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