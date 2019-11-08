МИД России призвал продлить договор о сокращении СНВ

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, продление договора — единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере

Он отметил, что в МИДе РФ обеспокоены ситуацией относительно договора, который истекает в феврале 2021 года, поскольку это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Рябков отметил, что продление ДСНВ — это «единственный разумный шаг».