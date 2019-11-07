Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Украинский президент Владимир Зеленский честно сказал, что владеет украинским языком не в совершенстве. Об этом он сказал в своем видеоблоге «Откровенно с Президентом».

Он отметил, что уровень владения языком постепенно растет, но ошибки у него все еще бывают.

«Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами», — признался Зеленский.

Он добавил, что хочет говорить на украинском языке лучше и будет стараться. Для этого он будет больше практиковаться и разговаривать с умными людьми.

Также президент Украины подчеркнул, что начал забывать некоторые слова на русском языке.

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