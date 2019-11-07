Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне впервые после завершения «Источника мира»

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп подтвердили информацию о проведении совместной встречи. Об этом Трамп написал в своем Twitter. Аналогичная информация появилась на сайте турецкого лидера.

Отмечается, что главы государств встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

Уточняется, что в рамках телефонных переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также отдельные проблемы регионов. Кроме того, Трамп и Эрдоган поговорили об уничтожении терроризма, установлении мирных отношений с сирийскими курдами.

Американских лидер охарактеризовал разговор как «очень хороший».

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