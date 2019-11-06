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Националистка и участница боевых действий в Донбассе Маруся Зверобой в эфире украинского телевидения рассказала, как Киеву «победить» Москву, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, действующий президент Украины Владимир Зеленский должен сотрудничать с бывшим лидером страны Петром Порошенко, чтобы избежать повторения старых ошибок.

Она заявила, что на данный момент Зеленский уничтожает все достигнутые при Порошенко дипломатические успехи.

Она также назвала вступление Украины в Североатлантический альянс шансом добиться независимости от России.

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