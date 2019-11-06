Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Касымов 7 ноября примут участие в XVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Тема форума – «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Среди участников – руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители деловых кругов обеих стран.

В рамках форума также проходят выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», заседание Российско-казахстанского делового совета и первый форум молодежных лидеров.