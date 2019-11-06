В США появится иллюстрированная книга про доклад Мюллера

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3 декабря на полках американских магазинов появится иллюстрированная книга про доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечается, сюжет книги разворачивается вокруг так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

Над разработкой книги работали издание Washington Post и книжное издательство Scribner.

Известно, что на страницах книжной новинки есть уникальные графические изображения, которые лучше всего описывают историю с докладом Мюллера, а также показания свидетелей в американском конгрессе и статьи Washington Post.

Книгу можно приобрести по предварительному заказу за $20.

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