В США появится иллюстрированная книга про доклад Мюллера
3 декабря на полках американских магазинов появится иллюстрированная книга про доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает Washington Post.
Как отмечается, сюжет книги разворачивается вокруг так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.
Над разработкой книги работали издание Washington Post и книжное издательство Scribner.
Известно, что на страницах книжной новинки есть уникальные графические изображения, которые лучше всего описывают историю с докладом Мюллера, а также показания свидетелей в американском конгрессе и статьи Washington Post.
Книгу можно приобрести по предварительному заказу за $20.
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