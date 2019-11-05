Трамп назвал угрозой компартию Китая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент страны Дональд Трамп признал опасность, исходящую со стороны коммунистической партии Китая, и перечислил ряд «угроз» от КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, Вашингтон намерен убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК. При этом он признался, что США часто допускали ошибки относительно данного вопроса.

«Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу», — уточнил Помпео.

Он также отметил, что Вашингтон и Пекин должны сотрудничать там, где это возможно.

Политик напомнил, что торговое соглашение между КНР и США «имеет смысл» для обеих стран.

«То, что происходит в Синьцзяне, насильственная передача технологий, кибератаки или же их деятельность в Южно-Китайском море, которая угрожает всем странам Азии, - это серьезные риски», — сказал Помпео.

По словам представителя американского лидера, Трамп относится серьезно к названной угрозе и призывает весь мир принять сторону Соединенных Штатов.

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