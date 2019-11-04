Косачёв: КНДР намерен выполнить обязательства по денуклеаризации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что КНДР в действительности намерен выполнить свою часть соглашения по ядерному разоружению на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, Совфед напрямую получает информацию от Пхеньяна.

«Могу вам сказать, что эти оценки подтверждают наше ощущение того, что Северная Корея реально готова выполнять свою часть договоренностей», — сказал Косачёв.

Он напомнил о соглашении России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, а также о двустороннем треке между Пхеньяном и Вашингтоном.

По словам Косачёва, Северная Корея готова к денуклеаризации при условиях понижения военной напряженности на Корейском полуострове, а также снижения санкционного давления на страну.

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