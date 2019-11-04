Трамп пригласил лидеров стран Юго-Восточной Азии на специальный саммит в США

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров государств Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского лидера, которое зачитал его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе саммита Асоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Как отмечается, приглашение касается лидеров-членов АСЕАН.

В Госдепартаменте США заявили, что сотрудничество со странами ассоциации и Вашингтона в настоящее время крепкое как никогда.

В ведомстве также отметили, Соединенные Штаты намерены в дальнейшем «поддерживать суверенитет, транспарентность, центральную роль АСЕАН». Передает ТАСС.

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