Трамп пригласил лидеров стран Юго-Восточной Азии на специальный саммит в США
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров государств Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского лидера, которое зачитал его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе саммита Асоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.
Как отмечается, приглашение касается лидеров-членов АСЕАН.
В Госдепартаменте США заявили, что сотрудничество со странами ассоциации и Вашингтона в настоящее время крепкое как никогда.
В ведомстве также отметили, Соединенные Штаты намерены в дальнейшем «поддерживать суверенитет, транспарентность, центральную роль АСЕАН». Передает ТАСС.
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