Климкин предложил сделать Украину державой назло всем

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в... Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в...
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в...
РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто не верит в страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такое предложение он сделал после сообщения газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп «неукротимо ненавидит» Украину. Также Климкин вспомнил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с бывшим американским лидером Джорджем Бушем заявил, что не считает Украины страной.

«А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы», — написал бывший глава украинского МИД.

Он добавил, что не важно, что в Украину не верят, главное, чтобы государство само поверило в себя.

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