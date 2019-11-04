Климкин предложил сделать Украину державой назло всем

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто не верит в страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такое предложение он сделал после сообщения газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп «неукротимо ненавидит» Украину. Также Климкин вспомнил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с бывшим американским лидером Джорджем Бушем заявил, что не считает Украины страной.

«А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы», — написал бывший глава украинского МИД.

Он добавил, что не важно, что в Украину не верят, главное, чтобы государство само поверило в себя.

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