Трамп заявил, что хорошо ладит и с Россией и с Украиной
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие», — сказал он.
Американский лидер добавил, что люди не могут понять, как он может ладить с другими странами.
Также он отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».
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