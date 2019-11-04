Трамп заявил, что хорошо ладит и с Россией и с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие», — сказал он.

Американский лидер добавил, что люди не могут понять, как он может ладить с другими странами.

Также он отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».

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