В Кремле ответили на слова о выплате Россией репарации Украине

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского министра о том, что Россия должна выплатить репарации для восстановления Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал данные слова «жалким популизмом ради наживы».

По его мнению, требования к России о выплате каких-либо компенсаций по Донбассу затруднят урегулирование отношений между Москвой и Киевом.

«Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей — и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона — Россия?», — заявил Бальбек.

Он также добавил, что высказавшийся таким образом министр думает лишь о своем благосостоянии, а не о благосостоянии страны. Он сказал, что Украине было бы полезнее начать переговоры с лидерами самопровозглашенных республик и прекратить конфликт.

До этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна будет выплатить репарации Украине.