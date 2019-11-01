Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост первого замгоссекретаря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что им стал спецпредставителя США по КНДР Стивен Биган.

Уточняется, что эту должность занимает Джон Салливан, которого американский лидер планирует сделать послом США в России.

Бигана также считали претендентом на пост американского посла в России.

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