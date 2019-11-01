Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

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Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента. Об этом он написал в своем Twitter.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — сказал Трамп.

Отмечается, что ранее в Белом доме также прокомментировали принятие резолюции, заявив, что президент не делал ничего, что послужило бы началом для импичмента, и представители демократов об этом знают.

Пресс-секретарь американского лидера также добавила, что «безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов» навредит только гражданам США.

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