Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента. Об этом он написал в своем Twitter.
«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — сказал Трамп.
Отмечается, что ранее в Белом доме также прокомментировали принятие резолюции, заявив, что президент не делал ничего, что послужило бы началом для импичмента, и представители демократов об этом знают.
Пресс-секретарь американского лидера также добавила, что «безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов» навредит только гражданам США.
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