Новый состав Рады впервые снял неприкосновенность с депутата

Новый состав Верховной рады впервые с момента созыва проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.

Как отмечается, в дальнейшем предполагается начать уголовное преследование парламентария.

Положительно за привлечение Дубневича к уголовной ответственности проголосовали 332 человека.

241 парламентария проголосовали за задержание депутата, 229 — за его содержание под стражей.

Дубневич обвиняется по с ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).

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