Новый состав Рады впервые снял неприкосновенность с депутата
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Новый состав Верховной рады впервые с момента созыва проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщается на официальном сайте парламента страны.
Как отмечается, в дальнейшем предполагается начать уголовное преследование парламентария.
Положительно за привлечение Дубневича к уголовной ответственности проголосовали 332 человека.
241 парламентария проголосовали за задержание депутата, 229 — за его содержание под стражей.
Дубневич обвиняется по с ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).
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