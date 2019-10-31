В Крыму посоветовали Зеленскому не тратить время на «реинтеграцию» полуострова

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует тратить время на восстановление отношений с российской стороной, а не на «реинтегрирацию» полуострова, ведь это бесполезно. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

Депутат считает, что, если Зеленский будет стоять на своем, то просто потеряет время. Он посоветовал опомниться тем, кто говорит о присоединении Крыма к Украине, ведь полуостров уже более пяти лет является частью России.

«Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Россию», — заключил Гемпель.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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