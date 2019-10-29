В Раде назвали ошибку Зеленского

Депутат Верховной рады и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По его мнению, это не приведет к миру.

«Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен», — заявил Вакарчук.

Он пояснил, что Зеленскому нужен новый план урегулирования в Донбассе.

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