Посол рассказал о невыполненном Трампом предвыборном обещании

Президент США Дональд Трамп не смог «поладить с Россией», хотя это было одним из его предвыборных обещаний, передает РИА «Новости».

С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он добавил, что сейчас как раз настал момент для выполнения данного обещания.