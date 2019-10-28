Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в нынешних обстоятельствах россйским гражданам стоит быть предельно осторожными.

Антонов добавил, что на данный момент одной из основных задач российского посольства является «защита находящихся в американских тюрьмах 100 россиян», которых необходимо в кратчайшие сроки вернуть на родину.

Кроме того, посол признался, что работа по вызволению из тюрьмы россиянки Марии Бутиной велась в условиях тишины, чтобы не привлекать внимание СМИ.

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