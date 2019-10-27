Опубликовано фото наблюдающего за ликвидацией главаря ИГ Трампа

close
The White House

Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп наблюдает за операцией по ликвидации главаря ИГ (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА «Новости».

На фото помимо Трампа также вице-президента США Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Они смотрят в сторону камеры.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп рассказал, как умер аль-Багдади