Опубликовано фото наблюдающего за ликвидацией главаря ИГ Трампа
close
Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп наблюдает за операцией по ликвидации главаря ИГ (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА «Новости».
На фото помимо Трампа также вице-президента США Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Они смотрят в сторону камеры.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: