Посольство РФ призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США призвало прекратить охоту за россиянами и начать сотрудничество, передает РИА «Новости».

Диппредставительство напомнило, что в американских тюрьмах еще остаются россияне, осужденные по сфабрикованным обвинениям.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру», — добавили в посольстве.

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