Посольство РФ призвало США прекратить охоту за россиянами
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Посольство России в США призвало прекратить охоту за россиянами и начать сотрудничество, передает РИА «Новости».
Диппредставительство напомнило, что в американских тюрьмах еще остаются россияне, осужденные по сфабрикованным обвинениям.
«Прекратите охоту за россиянами по всему миру», — добавили в посольстве.
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