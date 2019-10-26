Посольство РФ призвало США прекратить охоту за россиянами

close
Leonhard Foeger/Reuters

Посольство России в США призвало прекратить охоту за россиянами и начать сотрудничество, передает РИА «Новости».

Диппредставительство напомнило, что в американских тюрьмах еще остаются россияне, осужденные по сфабрикованным обвинениям.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру», — добавили в посольстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Бутина призвала россиян в США беспокоиться

Захарова заявила, что вся система США пыталась сломать Бутину

В ООН назвали бесчеловечным обращением содержание Бутиной в одиночной камере в США