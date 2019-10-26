В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что одной из главных ценностей ПАСЕ является «право на самоопределение граждан тех или иных территорий».

Новиков подчеркнул, что Крым был возвращен в состав России демократическим путем, посредством референдума.

По его словам, украинские политики пойдут вразрез с мнением своего народа, если и дальше будут использовать крымский вопрос для создания проблем, а также будут пытаться поставить Россию в сложное положение в европейской организации.

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