В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что одной из главных ценностей ПАСЕ является «право на самоопределение граждан тех или иных территорий».
Новиков подчеркнул, что Крым был возвращен в состав России демократическим путем, посредством референдума.
По его словам, украинские политики пойдут вразрез с мнением своего народа, если и дальше будут использовать крымский вопрос для создания проблем, а также будут пытаться поставить Россию в сложное положение в европейской организации.
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