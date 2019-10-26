Посол РФ в Вашингтоне заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о продолжающихся попытках чиновников США усугубить отношения между Москвой и Соединенными Штатами Америки. Об этом написано на официальной странице МИД России в «ВКонтакте».

Так, дипломат ответил на слова главы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Кристофера Кребса.

Посол отметил, что американские чиновники позволяют себе русофобские «выпады в наш адрес».

«Ранее они уже упоминали наши «неправильные» гены и делали иные заявления, больше подходящие для эпохи, которой мы вместе с американцами положили конец на борту линкора «Миссури» в 1945 году», — добавил Антонов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков оценил перспективы «оголтелой русофобии» в США