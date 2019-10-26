Посол РФ в Вашингтоне заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о продолжающихся попытках чиновников США усугубить отношения между Москвой и Соединенными Штатами Америки. Об этом написано на официальной странице МИД России в «ВКонтакте».
Так, дипломат ответил на слова главы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Кристофера Кребса.
Посол отметил, что американские чиновники позволяют себе русофобские «выпады в наш адрес».
«Ранее они уже упоминали наши «неправильные» гены и делали иные заявления, больше подходящие для эпохи, которой мы вместе с американцами положили конец на борту линкора «Миссури» в 1945 году», — добавил Антонов.
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