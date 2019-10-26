Джонсон назвал ситуацию с Brexit очень глупой

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ситуация, которая сложилась из-за выхода страны из Евросоюза, является сложной и одновременно глупой. Об этом он сказал в обращении в Twitter.

По мнению Джонсона, парламент одобрил отсрочку Brexit и показал свою безнадежность.

Премьер подчеркнул, что ситуация вокруг выхода страны из ЕС стала глупой, так как судьбу Британии теперь будет решать Евросоюз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

— Джонсон приостановил рассмотрение парламентом сделки по Brexit

— Туск советует странам ЕС отсрочить Brexit