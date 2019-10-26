Трамп вновь обвинил Обаму в предательстве и шпионаже против него
Американские президент Дональд Трамп заявил, что бывший лидер страны Барак Обама совершил предательский поступок, пишет Washington Examiner.
Трамп утверждает, что сторонники Обамы шпионили за его кампанией на выборах президента в 2016 году.
«То, что они сделали, было изменой... Это было предательством», — подчеркнул Трамп.
Глава государства подчеркнул, что огорчен поступком Обамы и его работников.
В 2017 году Трамп написал в Twitter, что он чувствовал, как Белый дом Обамы «прослушал его провода». Позже Трамп пояснил, что он не имел в виду это буквально, но он чувствовал, что за его кампанией следят.
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