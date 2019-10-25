Небензя: Россия продолжит посредничество между сирийцами и курдами

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Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва будет и дальше оставаться посредником между курдами и сирийскими властями. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что без восстановления контроля властей Сирии над всей территорией страны решение курдского вопроса неосуществимо.

«Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании диалога по насущным вопросам», — сказал Небензя.

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