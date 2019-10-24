Белый дом начнет экономить на газетах

Белый дом хочет полностью отказаться от подписки федеральных ведомств на газеты The New York Times и The Washington Post. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, отказ от подписки на газеты позволит Соединенным Штатам сэкономить приличную сумму. По некоторым меркам, страна может сохранить сотни тысяч долларов налогоплательщиков.

«Не продлевать подписку — значить значительно экономить средства», — сказала Гришэм.

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