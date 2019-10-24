Медведев раскритиковал практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых «единороссами». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, данную практику стоит пресечь, поскольку это сказывается на выборах, внося в них хаос.

«Эту практику нужно прекратить», — сказал Медведев.

Об этом он заявил на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ — кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

Подчеркивается, что данный вопрос премьер-министр поднимал еще в сентябре после выборов. Он утверждал, что поскольку те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за «Единую Россию», «за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют», поскольку он уже идентифицирован для них как единоросс.