Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

О преемнике президента России Владимира Путина в Кремле пока не думают, заявил российский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, президентский цикл сейчас находится в начальной стадии, в связи с этим до президентских выборов еще далеко.

«Поэтому сейчас об этом никто не думает, и все занимаются напряженной работой», — добавил Песков.

Когда пресс-секретаря спросили о возможном предельном возрасте для деятельности Путина на посту лидера РФ, он напомнил, что «работа президента у нас регламентируется Конституцией», а видение президента по данному вопросу заключается «в следовании Конституции».