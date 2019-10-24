Песков отреагировал на слова Киселева о преемнике Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по вопросу преемничества президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что поскольку до завершения срока полномочий нынешнего лидера страны еще достаточно много времени, о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла» — произнес он.

По его словам, сейчас все озадачены напряженной работой.

Таким образом он ответил на слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы активно занят поиском возможного преемника.