В Кремле высказались о преемничестве Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о поисках российским лидером Владимиром Путиным преемника на посту президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле пока не думают об этом, поскольку до выборов еще далеко.

Он уточнил, что в данный момент правительство увлечено напряженной работой.

Когда Пескову был задан вопрос о том, рассматривает ли для себя российский президент какой-либо предельный возраст, «идеальный» для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, пресс-секретарь ответил, что он регламентируется конституцией.

До этого Киселев рассказал о поиске Путиным преемника.