В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко. Об этом информирует РИА «Новости».

«Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что правительство в данный момент ведет напряженную работу.

На возникший у журналистов вопрос об «идеальном» возрасте для прекращения президентской деятельности он также напомнил, что работа президента в России регламентируется конституцией.

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