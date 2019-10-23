В Суадовской Аравии сменили главу МИД

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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в Кремле, 5 октября 2017 года Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в Кремле, 5 октября 2017 года
Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в Кремле, 5 октября 2017 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Главу МИДа Саудовской Аравии Ибрагима аль-Ассафа сняли с должности, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Министр иностранных дел освобожден с должности королевским указом.

Новым главой МИДа стал принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Аль-Ассаф назначен на пост государственного министра и члена совета министров.