США сочли унижением соглашение Путина и Эрдогана

США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

По мнению журналистов, такая сделка унизительна для Вашингтона.

Кроме того, оскорбительным сочти заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который после российско-турецких переговоров фактически сказал, что американцам пора покинуть Сирию.

Речь идет о заявлении Шойгу, в котором он произнес, что у «американцев осталось менее двух часов, чтобы выполнить соглашение о прекращении огня, достигнутое на прошлой неделе между Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу напомнил США про 1,5 часа на операцию в Сирии