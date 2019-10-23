Трамп сделает заявление по ситуации на сирийско-турецкой границе

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Президент США Дональд Трамп назвал успехом операцию по выводу курских вооруженных формирований с буферной зоны на границе Сирии и Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что благодаря его соглашению с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось создать безопасною территорию на границе.

«Перемирие соблюдено, а военные операции завершены. Курды в безопасности, они очень хорошо сработались с нами», — написал Трамп.

Он также сообщил, что сторонам удалось освободить узников террористической организации ИГ («Исламское государство» — запрещено в России и ряде государств).

Кроме того, Трамп сделает заявлением по ситуации на сирийско-турецкой границе из Белого дома в 11.00 утра (18.00 мск).

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