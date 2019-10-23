Киселев рассказал о поиске Путиным преемника

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что российский лидер Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти, поэтому сейчас Путин крайне сильно озадачен данным вопросом.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера», — сказал он.

Киселев также отметил, что такая практика является «общемировой традицией». В пример он привел Франсуа Олланда, который поддерживал Эмманюэля Макрона, и Барака Обаму, выступавшего в поддержку Хиллари Клинтон. При этом он подчеркнул, что принимать итоговое решение в любом случае будет народ путем прямых выборов.

Эти слова он произнес на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ.

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