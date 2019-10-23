Путин сообщил о планах России по наращиванию присутствия в Африке
Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство намерено нарастить присутствие в Африке ради усиления взаимосотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, многие российские компании уже долгое время успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики.
«Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня», — пояснил Путин.
Кроме того, президент России заявил о планах по сближению торговых режимов и расширению сети торговых представительств на территории африканского континента.
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