Путин сообщил о планах России по наращиванию присутствия в Африке

Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство намерено нарастить присутствие в Африке ради усиления взаимосотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, многие российские компании уже долгое время успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики.

«Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня», — пояснил Путин.

Кроме того, президент России заявил о планах по сближению торговых режимов и расширению сети торговых представительств на территории африканского континента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стала известна сумма списанных Россией долгов странам Африки

— Путин сообщил о планах России по наращиванию помощи государствам Африки

— Россия списала долг африканским странам на $20 млрд